Catania tra le top 100 del miglior cibo al mondo

La top ten delle città dove si mangia meglio al mondo è ricca di sapori italiani. La conferma arriva dalla classifica di uno dei portali web internazionali dedicati al cibo, TasteAtlas, che pone sul podio Napoli, Milano e Bologna. Tra le altre città della penisola ci sono anche Firenze, Roma, Torino, rispettivamente al quarto, sesto e nono posto. Catania si merita un 21esimo posto, Palermo il 31esimo. La città etnea viene apprezzata per la pasta alla Norma, la granita, la caponata, gli spaghetti al nero di seppia e gli arancini. Tra le prime 50 selezionate figurano anche Genova al 13esimo posto; Ferrara al 19esimo, Venezia al 23esimo.

La prima città straniera dopo le italiane è Mumbai, in India (5° posto). Seguono Parigi e Vienna, rispettivamente al settimo e ottavo posto. Chiude la top ten la giapponese Osaka. La classifica è stata stilata basandosi su circa 500mila recensioni di 12.478 piatti tipici. Napoli conquista il primo posto grazie ai piatti della tradizione, primo tra tutti la pizza, rigorosamente margherita. Non mancano però la sfogliatella e gli gnocchi alla sorrentina. I piatti che hanno garantito il podio a Milano sono il famoso risotto alla milanese e la cassoeula, a base di verza e carne di maiale, e infine il panettone. Bologna conquista con le sue tagliatelle al ragù, i tortellini in brodo, lasagne e cotoletta, ovviamente alla bolognese.