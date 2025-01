CATANIA – “A un certo punto ho pensato di essere morto”. Uno dei vigili del fuoco rimasti feriti nell’esplosione di San Giovanni Galermo si sente miracolato. Tutto ieri sera a Catania è nato da uno strano odore di gas che ha invaso l’aria del quartiere. Sul posto sono stati chiamati i pompieri che hanno allertato anche i tecnici del gas. “Mentre l’intervento era in corso e stavamo lavorando per rintracciare dove fosse la perdita di gas – racconta il vigile del fuoco – è esploso tutto. Due colleghi sono rimasti ustionati perché sono saltati in aria. A un certo punto non ho visto più niente, poi c’è stata la seconda esplosione e ho temuto di essere morto”.

L’esplosione ha provocato il crollo di una palazzina in via Fratelli Gualandi e 14 feriti. Nella notte è stato trovato l’uomo che si temeva potesse essere sotto le macerie: è stato lui a farsi vivo, si era semplicemente allontanato dalla zona. L’allarme era scattato dopo che un familiare lo aveva cercato dicendo non riuscire a trovarlo, ma qualcuno aveva detto di averlo visto fuggire dopo il boato che ha scatenato anche un incendio.

I pompieri continuano a lavorare tra le macerie, per scavare e rimuovere con operazioni di smassamento. Sono ulteriormente diminuite le persone evacuate dalle case nella zona dell’esplosione: il sindaco Enrico Trantino ha deciso di fare ricorso per il loro alloggio ad alberghi della città: “Poteva essere un’immane tragedia – ha detto il primo cittadino -, invece per fortuna non ci sono vittime. Dobbiamo tirare un grosso sospiro di sollievo”. Alcuni residenti hanno segnalato casi di sciacallaggio: qualcuno avrebbe infatti approfittato della situazione per saccheggiare le case abbandonate.