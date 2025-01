Frisenna torna a casa, arriva Allegretto

Giulio Frisenna torna a casa. Il Catania ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista 22enne proveniente dal Messina. La cessione a titolo definitivo con contratto sino a giugno 2027 si inserisce, come anticipato, in un’operazione più ampia con i giallorossi che include il trasferimento in prestito dell’esterno d’attacco Marco Chiarella, proveniente dal Rimini, e del centravanti Rocco Costantino, in forza alla Lucchese nella prima parte del torneo.

Catanese di nascita, cresciuto nel vivaio rossazzurro, Frisenna ha fatto il suo debutto in prima squadra nell’agosto del 2021 in occasione del match esterno contro la Vibonese valido per la Coppa Italia di Serie C e pochi giorni dopo è stato girato al Città di Sant’Agata, in D (17 presenze, un gol).

Nella stagione seguente, primo anno della gestione Pelligra, il centrocampista etneo avrebbe potuto giocare come under nel Catania che vinse a mani basse il campionato in D, ma la società fece scelte diverse e il ragazzo andò al Licata collezionando 29 presenze e 3 reti. Da lì, il trasferimento al Messina: 33 presenze e 3 reti nella scorsa annata, 21 gare e un gol in quella in corso.

Puntellata la mediana, il Catania resta ora a caccia di rinforzi per difesa e attacco. Per quel che riguarda il reparto arretrato, giochi ormai fatti per il centrale Andrea Allegretto, 24 anni, 13 presenze con il Picerno in questo campionato (in totale 90 gare e un gol nelle ultime 5 stagioni con i lucani).

Piace anche il laterale destro Gabriele Pagliai, per il quale si continua a trattare. Il terzino, però, è titolare fisso e la dirigenza del Picerno, pur avendo ingaggiato Salvo dal Messina, ha qualche remora a cederlo a torneo in corso: qualora l’operazione non dovesse andare in porto subito, il 23enne diventerebbe un obiettivo per la prossima estate.