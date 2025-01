Diciottenne investito in viale Africa: rintracciato pirata della strada

CATANIA – La polizia municipale di Catania ha individuato e denunciato il presunto autore dell’incidente stradale avvenuto nella notte di sabato scorso, in viale Africa, causando gravi lesioni a un diciottenne, Marco Nicotra, investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il conducente del veicolo si era dato alla fuga omettendo di soccorrere il ragazzo, ancora ricoverato nell’ospedale Garibaldi Centro con un gravissimo trauma cranico, adesso si trova in prognosi riservata. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale di Catania sono riusciti a risalire all’auto e al conducente, trasmettendo la notizia di reato alla Procura per le valutazioni di competenza.

Il padre del ragazzo da subito aveva lanciato appelli per rintracciare il pirata della strada. “Era uscito con degli amici e aveva passato la serata in un locale di via Raffineria – ha raccontato ad Antenna Sicilia e Telecolor – stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per spostarsi dall’altra parte della carreggiata perché la mamma lo doveva andare a prendere. Una macchina si è fermata, un’altra invece ha superato e lo ha preso in pieno. E invece di fermarsi a soccorrerlo, quel pirata è scappato. Un amico ha visto che si trattava di una Fiat 500 bianca. Per adesso sono concentrato su mio figlio che ieri è stato operato d’urgenza. Marco potrebbe non uscire più da qui”.