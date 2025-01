C’è Mattarella, il tricolore trionfa a Militello

MILITELLO IN VAL DI CATANIA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Militello in Val di Catania per inaugurare il plesso scolastico ‘Pietro Carrera’, recentemente ristrutturato e adeguato alle norme antisismiche. E’ stato accolto, tra gli altri, dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dal ministro Nello Musumeci, dal prefetto Maria Carmela Librizzi, dal sindaco metropolitano di Catania Enrico Trantino e dal sindaco di Militello in Val di Catania, il deputato regionale del Pd Giovanni Burtone. Ad accogliere il capo dello Stato in paese in festa con esposte numerose bandiere tricolori e manifesti di benvenuto ci sono anche, tra gli altri, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, e il questore di Catania, Giuseppe Bellassai.

Un lungo applauso di numerose persone presenti all’esterno ha accompagnato il taglio del nastro della scuola Carrera, la stessa che frequentò da ragazzo Pippo Baudo, originario del paese del Catanese, come il ministro Nello Musumeci. Numerose persone hanno atteso a bordo strada e applaudito al passaggio del capo dello Stato. L’inaugurazione della scuola è stato preceduto da un atto di omaggio agli Eroi della Resistenza e della Repubblica partigiana dell’Ossola, ai giardini pubblici comunali, e davanti all’area monumentale che ricorda anche il carabiniere Salvo D’Acquisto, i Caduti di tutte le guerre e le vittime del terrorismo. Il Capo dello Stato è già arrivato al Palazzetto dello sport per un incontro aperto al pubblico.

“Ricordiamo quel 6 gennaio, quando a lei, presidente, è stato strappato un fratello (Piersanti, ucciso nel 1980 a Palermo, ndr) e quando fu strappato un uomo di grande cultura amministrativa e governativa alla nostra comunità nazionale, l’allievo prediletto di Aldo Moro che era una persona perbene rigorosa moralmente, ma con grande un grande alto profilo politico”, ha detto il sindaco di Militello in Val di Catania, il deputato regionale del Pd Giovanni Burtone, parlando dal palco del palazzetto dello sport del paese. “Accanto alla scuola – ha aggiunto – c’è anche un piccolo monumento, con una ceramica di Caltagirone, dedicato alle vittime civili della guerra. L’abbiamo voluto mettere proprio davanti alla scuola perché vogliamo indicare ai ragazzi che la guerra fa solo vittime innocenti, che il sangue dei bambini versato è drammatico, inaccettabile e disumano. Quel monumento dice che c’è urgenza di pace, come lei ha detto nel suo ultimo discorso, e c’è urgenza di pace là dove le guerre iniziano e non finiscono mai”.

“Le nostre comunità soffrono il ridimensionamento dei servizi che riguardano sanità, scuola e trasporti. Bisogna fermare questo processo, occorre combattere la dispersione scolastica e il rischio di isolamento – ha continuato Burtone -. Spesso vedono i propri figli partire per studiare, lavorare, affermarsi in luoghi lontani, ritornare nelle feste comandate e avere un cuore sanguinante perché le radici sono forti e fa male andare via”. Burtone auspica “una visione e il convogliare nuove energie per tornare a dare speranza a questi luoghi”.

Il sindaco, nel suo intervento, ha anche toccato i tempi dell’ambiente e della crisi idrica ricordando che in Sicilia “non piove e non nevica da anni” e che “il negazionismo non serve”. “La nostra agricoltura e la natura di questi luoghi – ha aggiunto – sta cambiando e anche questo ci preoccupa. Abbiamo l’obbligo di lasciare alle generazioni che verranno un mondo ospitale e preservando il bene prezioso dell’acqua”. “Non si dimentichino queste nostre aeree interne – ha concluso Burtone – che meritano un futuro e che le agende istituzionali a tutti i livelli devono rimettere al centro dei lavori la coesione e la tenuta di questi territori che sono fondamentali e preziosi anche per le cinture metropolitane. Senza di noi non c’è coesione e non c’è Italia”.