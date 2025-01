Al Policlinico non c’è più il codice rosso

CATANIA – Cambio nei codici di priorità di accesso assegnati al triage dei pronto soccorso dei due ospedali del Policlinico di Catania, il Rodolico e il San Marco. Dalla mezzanotte di domani in via Santa Sofia e in viale Carlo Azeglio Ciampi per stabilire i livelli di urgenza nell’assistenza ai pazienti verranno utilizzati i numeri al posto dei colori e si passerà dagli attuali quattro a cinque codici di priorità. Codice 1 = emergenza (ex rosso); codice 2 = urgenza indifferibile (ex arancione); codice 3 = urgenza differibile (ex azzurro); codice 4 = urgenza minore (ex verde); codice 5 = non urgenza (ex bianco).

La nuova classificazione numerica sarà visibile anche nella home page del portale web aziendale all’indirizzo www.policlinicorodolicosanmarco.it, dove sono pubblicati in evidenza i dati in tempo reale dei pazienti presenti in entrambe le strutture. “Aggiorniamo i servizi – spiega l’azienda – seguendo le linee di indirizzo regionali e nazionali per uniformare l’assistenza sanitaria su tutto il territorio”.