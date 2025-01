Catania: Verna saluta, Dini firma

Continuano le partenze in casa Catania. La società rossazzurra ha ufficializzato la cessione di Luca Verna al Trapani a titolo definitivo. Il centrocampista chiude la sua esperienza in rossazzurro con 20 presenze e un gol, realizzato nella sconfitta esterna contro il Giugliano.

Per effettuare operazioni in entrata, il Catania, come spiegato dall’ad Grella, ha bisogno di alleggerire il monte ingaggi con alcune uscite. Se il trasferimento di Verna era ampiamente annunciato, altri sono in cantiere. E’ il caso di Filippo D’Andrea, attaccante prelevato in estate dal Cerignola ma raramente in luce con gli etnei (17 presenze e un solo gol). La punta romana, che come Verna non ha seguito i compagni nel ritiro in Calabria, è vicina all’Arezzo. L’alternativa è il ritorno al Cerignola. Anche Celli potrebbe salutare: su di lui c’è il Rimini. Situazione bloccata, al momento, per altri possibili partenti come Ierardi, Luperini, Guglielmotti e Montalto.

Tra i fuori rosa, la dirigenza sta provando a stringere i tempi per il trasferimento di Chiricò. La pista che porta alla Ternana resta viva: l’esterno d’attacco potrebbe passare ai rossoverdi nel corso della prossima settimana con la formula del prestito e una partecipazione del Catania all’ingaggio sino a fine stagione. Restano in attesa di collocazione Rapisarda (il Campobasso si era fatto avanti per Maffei e Verna, ma non per il terzino destro), Monaco (sfumata l’ipotesi Messina, senza esito le proposte di Pro Vercelli e Cavese) e Zanellato.

La lunga lista dei partenti, a meno di non farsi autorizzare nuove spese da Pelligra, permetterebbe alla dirigenza rossazzurra di accelerare le entrate, che sinora sono limitate al tesseramento del portiere Andrea Dini, il cui acquisto è stato ufficializzato nel primo pomeriggio (contratto sino a giugno 2026). Come concordato con Toscano, si punta a ingaggiare due difensori, un centrocampista e uno o due attaccanti. Movimenti legati alle cessioni, ma anche a ciò che il mercato può offrire.

La priorità, vista l’indisponibilità di Di Gennaro, riguarda un difensore centrale. Il nome più caldo, come spiegato nel corso di Preview su Telecolor, è quello di Alberto Masi, 32enne in forza all’Atalanta Under23 ma mai impiegato in questa stagione. Per caratteristiche, Masi viene preferito a Davide Bertoncini, altro difensore valutato dal Catania, 20 gare e un gol a Novara nel campionato in corso. A centrocampo piace il 23enne Marco Garetto del Rimini, già seguito in estate, 20 presenze, 5 gol e 3 assist sin qui con i romagnoli. Trattativa non facile, però, perché il giocatore ha offerte anche dalla B.