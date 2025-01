Catania, movimenti in avanti

La poco esaltante esperienza di Filippo D’Andrea a Catania è durata poco più di sei mesi. L’attaccante romano torna al Cerignola con la formula del prestito con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni.

Ingaggiato a metà luglio con contratto triennale e subito costretto a uno stop piuttosto lungo a causa di un infortunio al legamento collaterale del ginocchio destro, D’Andrea, che era stato scelto dagli etnei in virtù proprio della bella stagione disputata con l’Audace (15 reti), lascia la maglia rossazzurra con un bilancio deludente: 17 presenze e un solo gol all’attivo, realizzato nel 2-2 ad Avellino.

Vista la partenza di D’Andrea, ormai da tempo fuori dal progetto di Toscano, e la carenza di alternative valide a Inglese, il Catania cerca ora un paio di rinforzi in avanti. Il primo può essere l’esterno d’attacco Nicola Dalmonte, attualmente in forza alla Salernitana (4 presenze nel torneo di B in corso), squadra dalla quale il 27enne ravennate arriverebbe in prestito. Il giocatore, ex Spal e Vicenza, piace alla dirigenza etnea, giunta a buon punto nella trattativa per il trasferimento.

Tra i nomi sondati, anche quello di Alfredo Donnarumma, centravanti 34enne con lunghi trascorsi in B, ora tesserato con la Ternana ma in cerca di maggiore spazio dopo una prima parte di stagione nella quale ha collezionato 15 presenze (solo 2 da titolare) e 2 gol.