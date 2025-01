“Abbattuti i blocchi di cemento in via Caronda”

La presidente del III municipio di Catania Maria Spampinato riporta le segnalazioni di commercianti e abitanti del quartiere: “L’ultimo caso riguarda la parte nord di via Caronda, nei pressi del viale Odorico Da Pordenone, dove i blocchi di cemento sono stati danneggiati probabilmente a causa di un forte impatto che li ha spostati di alcuni metri. E’ forse la dimostrazione più evidente di come qui il nodo legato alla viabilità sia sempre attualissimo. In questo punto di via Caronda, soprattutto i centauri imboccano la via in controsenso per immettersi sulla circonvallazione. Situazioni a rischio che, aggiunte alle buche sparse ovunque, a causa dell’ondata di maltempo delle scorse settimane possono provocare tanti incidenti”. Spampinato spiega l’esigenza di operare già nei prossimi giorni. “Tra poco meno di due settimane Catania celebrerà Sant’Agata e questo vuol dire, per un territorio come il nostro caratterizzato dal forte pendolarismo, un flusso veicolare molto copioso. Via Caronda e tutte le strade limitrofe accoglieranno una folla immensa con tutte le conseguenze del caso. E’ fondamentale garantire una mobilità più scorrevole e la sicurezza di pedoni e automobilisti”.