Catania, Chiricò rescinde

Le strade di Cosimo Chiricò e del Catania si separano. Il divorzio, nell’aria da giorni, è stato ufficializzato dal club rossazzurro con una nota nella quale si rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore. L’esterno d’attacco pugliese, fuori lista da inizio stagione (unica presenza in campo ad agosto nel match in Coppa Italia contro la Carrarese), conclude la sua esperienza in maglia etnea con 43 presenze e 6 gol.

L’addio a Chiricò, in condizione ora di accasarsi altrove (Ternana e Campobasso le destinazioni più quotate), alleggerisce il monte ingaggi della società e fa parte delle uscite programmate dalla dirigenza per liberare risorse da utilizzare per il mercato in entrata.

In tal senso, va registrato l’interessamento del Catania per il 23enne Gabriele Pagliai, laterale destro del Picerno, apprezzato dal club anche in occasione della sfida di domenica scorsa. La priorità resta però l’ingaggio di un attaccante, data anche la partenza sempre più vicina di D’Andrea, ormai fuori dal progetto di Toscano.