CATANIA – Da alcuni giorni si stanno eseguendo i lavori di bonifica e pulizia di canali e corsi d’acqua della zona sud di Catania, talvolta causa dello sversamento irregolare delle loro acque e dei conseguenti allagamenti sulle strade adiacenti. L’assessorato alle Manutenzioni comunali, retto da Giovanni Petralia, ha disposto uno stanziamento di 150 mila euro per bonificare da detriti e vegetazione che in alcuni punti occludono il regolare corso d’acqua. Le ruspe hanno avviato la loro opera nel canale che costeggia la base di Maristaeli, nei pressi della zona industriale, l’area più esposta ai rischi di esondazione. Poi si continuerà sui punti più critici che riguardano i torrenti Acquasanta e Bummacaro e il canale Forcile, su cui l’amministrazione comunale nelle scorse settimane ha già fatto eseguire lavori per sciogliere altri nodi dovuti all’eccessiva vegetazione che avrebbe potuto ostacolare il regolare deflusso delle acque.