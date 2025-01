Catania: c’erano un belga, un tedesco e un egiziano

CATANIA – Sono stati arrestati dalla polizia di Catania un 49enne tedesco e un 28enne egiziano senza fissa dimora, che approfittando della notte, armati di coltello, hanno rapinato dello zaino e del cellulare un passante. Alla questura è arrivata la segnalazione di una lite tra 4 persone in via Cristoforo Colombo. Gli agenti hanno trovato sul posto un 41enne belga e un 24enne ivoriano, che chiedevano aiuto perché appena rapinati da due uomini fuggiti in direzione di via dei Fornaciai.

Il belga ha raccontato di essere stato avvicinato dalla coppia: uno dei due gli aveva strappato con forza il cellulare dalla tasca posteriore dei jeans; nel tentativo di recuperare il telefono era stato poi aggredito dall’altro. Nel frattempo, era arrivato in suo soccorso l’amico ivoriano, che è stato a sua volta aggredito e colpito alla mano. Durante la colluttazione i malviventi avevano strappato lo zaino dalle spalle del belga. Sono scattate le ricerche e i rapinatori sono tati subito individuati e bloccati nelle vicinanze. Entrambi avevano precedenti.