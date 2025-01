Baudo, la scuola e gli scacchi: Militello aspetta Mattarella

MILILTELLO VAL DI CATANIA (CATANIA) – Militello in Val di Catania aspetta Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica dovrebbe arrivare nel paese di Pippo Baudo alle 16.30 per l’inaugurazione della scuola Pietro Carrera, recentemente ristrutturata. L’istituto è intitolato all’autore dello storico volume “Il gioco degli scacchi”, scritto nel 1617 e conosciuto in tutto il mondo dagli appassionati, in quanto Carrera è stato l’inventore della cosiddetta difesa siciliana. Prima della cerimonia il capo dello Stato depositerà una corona d’alloro al monumento degli eroi della resistenza, quindi Mattarella saluterà la cittadinanza al palazzetto dello sport.



“Quella del Presidente della Repubblica non è soltanto una visita – dice il sindaco Giovanni Burtone, che è anche deputato regionale del Pd -. C’è molta simbologia. La prima è quella della scuola: inaugura una scuola che è stata messa in sicurezza, soprattutto antisismica, e in Sicilia è importante perché tra i segnali che abbiamo è proprio questa deficienza che ha la scuola, il non essere sicuri, e invece noi abbiamo raggiunto, si spera, questo risultato con degli interventi di alta tecnologia. C’è anche una presenza ‘politica’, perché il presidente viene a visitare una città dell’Italia ‘minore’ che ha gravi problemi. Mantiene quelli antichi e ne ha uno i nuovo che è quello del declino demografico. Quindi l’importanza di difendere i servizi legati alla Costituzione, al diritto allo studio e a quello alla salute, ma anche un impegno alla ripresa produttiva. Non dimentichiamo che abbiamo avuto tre anni di siccità e che c’è bisogno di fare quegli interventi che sono stati indicati dalle istituzioni. E poi la Zes, che non può essere unica. Stava dando segnali alle aree interne e alle zone di montagna e ora e svanita”.