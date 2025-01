CATANIA – Grande attesa per il “19° Trofeo Sant’Agata Circuito Super Master Memorial Gigi Pili” organizzato dall’ASD Poseidon Sporting Club presieduta da Davide Arena, società affiliata Asi, con il patrocinio del Comune di Catania e del comitato per la festa di Sant’Agata, Coni, Sport e Salute, All Sporting Swimming, Finp, Fin Sicilia e Sicilia Nuoto. La manifestazione sportiva si disputerà nelle piscine comunali di Nesima a Catania domenica prossima 26 gennaio 2025. La passata edizione che si è svolta a gennaio 2024 ha visto un alto numero di partecipanti: 423 atleti, 289 maschi e 134 femmine e 30 società sportive, tra le quali 8 provenienti da oltre lo Stretto.

“Il trofeo Sant’Agata rappresenta una tradizione importantissima per quanto riguarda il settore nuoto del comitato provinciale Asi di Catania – afferma Angelo Musmeci, presidente Asi Catania – con la presenza di centinaia di atleti che danno vita a una giornata di sana competizione. Ad organizzare il tutto egregiamente è il referente della manifestazione, Davide Arena. Quest’anno prevediamo un maggior numero di presenze e siamo felici che con questo appuntamento comincia un percorso di alto livello per le nostre associazioni che organizzeranno altri eventi altrettanto meritevoli, sia in acque libere che in acque interne”.