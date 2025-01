CATANIA – La polizia di Catania durante la settimana appena trascorsa ha soccorso 20 persone sulle piste degli impianti sciistici del versante Etna nord. Si tratta di 18 sciatori e 2 snowboarder, i quali hanno avuto piccoli incidenti: la maggior parte degli sportivi ha subito traumi in modo accidentale, ma non sono mancati alcuni scontri tra sciatori. In questi ultimi casi i poliziotti, dopo aver soccorso le due parti, hanno anche constatato la dinamica per l’accertamento delle responsabilità. Dall’apertura degli impianti a oggi sono stati 47 gli interventi di soccorso effettuati dalla polizia, tra cui quello per una bambina di 8 anni, che ha richiesto l’uso dell’elisoccorso.