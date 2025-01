Pediatra di Biancavilla aggredita per vendetta

BIANCAVILLA (CATANIA) – E’ stata una vendetta a scatenare l’aggressione subita dalla dottoressa dell’ospedale di Biancavilla 4 giorni fa. La madre 26enne che l’ha assalita aveva da poco ricevuto una notifica con la quale le era stato comunicato l’avvio di accertamenti per la verifica della sua idoneità genitoriale: convinta i controlli fossero scaturiti dopo una visita medica della pediatra sui due bambini, ha messo in atto la sua ritorsione; ovvero l’ha raggiunta sul posto di lavoro per minacciarla e picchiarla.

L’aggressione è cominciata nel reparto di pediatria ed è poi proseguita al pronto soccorso, dove sono stati coinvolti anche un infermiere e una guardia giurata, ai quali la giovane madre ha lanciato tutto ciò che le è capitato sotto mano, per poi colpire con un vaso di vetro l’addetto alla sicurezza e schiaffeggiare la pediatra. La 26enne di Adrano è stata poi bloccata dall’arrivo dei carabinieri e arrestata: per lei sono scattati i domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico.