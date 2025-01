Camion a fuoco sulla tangenziale di Catania: traffico in tilt

Code lunghe oltre 10 chilometri sulla tangenziale di Catania, in direzione Siracusa (foto pagina Facebook “A18 e A20 le Autostrade siciliane della vergogna”). Intorno alle 6, poco dopo lo svincolo di Gravina di Catania, un camion ha preso fuoco, per cause ancora da accertare, bloccando la circolazione su tutta la carreggiata. Il conducente fortunatamente è riuscito a mettersi in salvo. La coda ha superato il casello di San Gregorio e attualmente il traffico è rallentato già in prossimità dell’uscita di Acireale sulla A18. Sempre sulla tangenziale Catania-Siracusa da oggi e fino a lunedì prossimo resterà chiusa l’uscita per Lentini.