CALTAGIRONE (CATANIA) – A Caltagirone la polizia ha arrestato un giovane per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno notato un sospetto via vai dalla casa del ragazzo e, dopo aver bloccato un acquirente che poco prima si era rifornito di hashish dal giovane pusher, sono entrati nell’appartamento per una perquisizione. Trovati 65 grammi circa di hashish, materiale per il confezionamento della droga e oltre 800 euro in contanti. Per il ragazzo è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel Comune, con la prescrizione della permanenza in casa nelle ore serali e notturne.