ADRANO (CATANIA) – La polizia ha effettuato un controllo nella casa di un pregiudicato che proprio lo scorso anno era stato arrestato per detenzione abusiva di materiale esplodente, essendo stato trovato con 13 ordigni illegali di fabbricazione artigianale. L’uomo però non era in casa, era presente solo la moglie. Andando comunque avanti con la perquisizione, di fuochi illegali non vi era traccia, mentre l’attenzione dei poliziotti è caduta sul contatore dell’energia elettrica che presentava alcune anomalie e per tale ragione hanno richiesto l’ausilio di personale specializzato dell’Enel.

I tecnici sul posto hanno accertato la manomissione del contatore per mezzo di due cavi, realizzati con due morsetti a perforazione. Il contatore, infatti, in quel momento non segnava alcun consumo di energia nonostante tutti gli elettrodomestici in quel momento fossero in funzione, segno inequivocabile del fatto che l’allaccio abusivo, realizzato bypassando il contatore, alimentava proprio quell’appartamento. La donna è stata denunciata per furto di energia elettrica.