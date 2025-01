Scontro a San Gregorio: una delle due auto si ribalta

SAN GREGORIO (CATANIA) – Sconto tra due auto in via Cristoforo Colombo, a San Gregorio. Una delle vetture coinvolte si è ribaltata. La conducente di uno dei due mezzi è rimasta ferita in modo non grave. La strada è stata chiusa al traffico con disagi alla circolazione in zona. Sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri.