Medaglie d’oro olimpiche, dirigenti di spessore internazionale, squadre catanesi che hanno trionfato in Italia, una grande rappresentanza del mondo dell’informazione e poi, come sempre, tanti sport coinvolti: dall’atletica alla canoa, dalla scherma al tennistavolo, passando per calcio, rugby, pallanuoto, futsal, beach soccer, pallavolo e squash. Ingredienti di una grande festa, la diciannovesima edizione di Galà dello Sport che si terrà al Grand Hotel Villa Itria di Viagrande, lunedì 9 dicembre, con inizio alle ore 20.00 (ingresso libero).

La lista dei premiati: Anastasia Insabella, Alessandro Loiudice, Matteo Melluzzo, Matteo Parenzan, Valentina Rodini, Giada Rossi, Alberta Santuccio, Angelo Scaltriti. Le squadre: DomusBet.tv Catania, Ekipe Orizzonte Catania, Rugby I Briganti Librino, Masterball Academy, Meta Catania, New Squash Club Catania. Castagna d’Argento alla carriera a Roberto Ghiretti.

A individuare i meritevoli dell’ambito riconoscimento è stata una speciale commissione presieduta da Fabio Pagliara, con la presidenza onoraria di Enzo Parrinello, e composta da Enzo Falzone, Ignazio Fonzo e Andrea Vidotti. La cerimonia di consegna della Castagna d’Argento 2024 conterà anche sulla presenza di ospiti illustri come il vicepresidente vicario del Coni Silvia Salis, il direttore di Rai Sport Iacopo Volpi e il condirettore nazionale della Tgr Rai Roberto Gueli.

Il Galà dello Sport sarà presentato da Ruggero Sardo con Martina Leone. È organizzato dalla Sicilpool di Pippo Leone in collaborazione con la presidenza dell’Assemblea regionale siciliana, l’assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, il Comune di Viagrande, il Coni regionale, l’Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo) e Fondazione Sport City. L’evento è realizzato grazie all’importante presenza dei partner Siciliana Recapiti, Sail Post Etnea Recapiti, Siner, Copitel, Videobank, Ias Service, Edis Group, Ellevu, Matec Group, New Vecagel, Bms, Mga Impianti, Tecnocomp, Cosminos, Agenzia Generali, Mallamo Medical Service, Imbaltec, Angiolucci occhiali.

In tv si rinnova il rapporto di collaborazione con Telecolor (canale 11) che, come successo nella scorsa edizione, trasmetterà l’evento. Tre i passaggi previsti: sabato 21 dicembre alle ore 16 e alle 20.45, in prime time; domenica 22 dicembre alle ore 00.30. Sui social è possibile seguire tutti gli aggiornamenti in vista della serata di domani 9 dicembre anche attraverso i canali social del Galà dello Sport (Facebook, Instagram e YouTube).