Altri tre nomi importanti, nel mondo del management sportivo, dello sport per il sociale, del giornalismo. La commissione ha completato la lista dei premiati del prossimo Galà dello Sport con il capo ufficio relazioni istituzionali e politiche dello sport dello Stato Maggiore della Difesa Alessandro Loiudice, il giornalista Angelo Scaltriti e la squadra Rugby I Briganti Librino. La serata andrà in scena al Grand Hotel Villa Itria di Viagrande, lunedì 9 dicembre, con inizio alle ore 20.

Questa la lista dei premiati: Anastasia Insabella, Alessandro Loiudice, Matteo Melluzzo, Matteo Parenzan, Valentina Rodini, Giada Rossi, Alberta Santuccio, Angelo Scaltriti. Le squadre: DomusBet.tv Catania, Ekipe Orizzonte Catania, Rugby I Briganti Librino, Masterball Academy, Meta Catania, New Squash Club Catania. Castagna d’Argento alla carriera a Roberto Ghiretti. La commissione è presieduta da Fabio Pagliara, con la presidenza onoraria di Enzo Parrinello, ed è composta da Enzo Falzone, Ignazio Fonzo e Andrea Vidotti.

“La commissione che ha deciso i premiati – dice Ingazio Fonzo, magistrato da 35 anni, da sempre attivo nel mondo dello sport e per questo insignito con la Stella d’argento del Coni – ha individuato all’unanimità la lista dei meritevoli della Castagna d’Argento. Fra di loro, ci sono anche i Briganti di Librino. La scelta è derivata dal fatto che l’attività di questo gruppo è ritenuta fondamentale per la tutela e la crescita, secondo sani valori, delle giovani generazioni in un quartiere con grandissime difficoltà”.

La cerimonia di consegna della Castagna d’Argento 2024 vivrà anche della presenza di ospiti illustri come il vicepresidente vicario del Coni Silvia Salis, il direttore di Rai Sport Iacopo Volpi e il condirettore nazionale della Tgr Rai Roberto Gueli. Il Galà dello Sport sarà presentato da Ruggero Sardo con Martina Leone. È organizzato in collaborazione con la presidenza dell’Assemblea regionale siciliana, l’assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, il Comune di Viagrande, il Coni regionale, l’Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo) e Fondazione Sport City. L’evento è realizzato grazie all’importante presenza dei partner Siciliana Recapiti, Sail Post Etnea Recapiti, Siner, Copitel, Videobank, Ias Service, Edis Group, Ellevu, Matec Group, New Vecagel, Bms, Mga Impianti, Tecnocomp, Cosminos, Agenzia Generali, Mallamo Medical Service, Imbaltec, Angiolucci occhiali.

In tv si rinnova il rapporto di collaborazione con Telecolor (canale 11) che, come successo nella scorsa edizione, trasmetterà l’evento. Tre i passaggi previsti: sabato 21 dicembre alle ore 16 e alle 20.45, in prime time; domenica 22 dicembre alle 00.30. Sui social è possibile seguire tutti gli aggiornamenti in vista della serata del 9 dicembre anche attraverso i canali social del Galà dello Sport (Facebook, Instagram e YouTube).