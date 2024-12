Aggredisce ex moglie e figlia: arrestato catanese

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 53enne per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie e della figlia di 26 anni. E’ stata quest’ultima a chiamare il 112 per segnalare l’ennesimo episodio di violenza nei confronti della madre da parte del padre che ha picchiato la figlia prima dell’arrivo della polizia. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere.

Secondo quanto riferito agli agenti, il 53enne, vivendo in un locale comunicante a quello dell’ex moglie, è riuscito a intrufolarsi nell’appartamento della donna, pensando di potersi muovere liberamente, come se fosse a casa sua. Volendo entrare in cucina con la pretesa di mangiare, l’ex marito ha trovato la porta della stanza chiusa a chiave ed è andato su tutte le furie, cominciando a inveire contro la donna, minacciandola di morte se avesse contattato le forze dell’ordine. Terrorizzata dalle angherie dell’ex marito, la donna ha chiuso a chiave tutte le porte di casa per scongiurare nuove aggressioni a lei e alla figlia.

La giovane ha riferito ai poliziotti di essere stata aggredita dal padre proprio pochi minuti prima dell’arrivo della volante. Nonostante le minacce, non ha esitato a rivolgersi alla polizia per mettere fine all’escalation di violenza. I poliziotti hanno trovato il 53enne comodamente seduto in cucina a mangiare.