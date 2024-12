Va al centro commerciale e scompare, trovato morto

RACALMUTO (AGRIGENTO) – Il cadavere di Agostino Fanara, 73enne di Favara, è stato trovato nelle campagne tra Racalmuto e Mileno. L’anziano ex autista nel tribunale di Agrigento era scomparso da casa da lunedì sera, dopo un giro al centro commerciale per acquisti. Erano scattate delle ricerche anche attraverso un elicottero. L’auto era impantanata, senza le chiavi, e il corpo era a distanza di quasi un chilometro. Probabilmente l’aveva abbandonata ed è stato colto da un malore. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.