“Capodanno Mediaset a Catania? Credo si farà”

CATANIA – Sessanta eventi fino al 6 gennaio. Il sindaco Enrico Trantino ha presentato in municipio il cartellone “Natale a Catania 2024. Rinascita in città”, promosso dal Comune. Si va dai concerti ai gospel, dalle danze all’opera dei pupi e al teatro, su tutto il territorio comunale. “Avrei desiderato che ci fossero più iniziative all’aperto nei quartieri – ha detto Trantino – ma l’incertezza del tempo ci ha costretto a organizzarli soprattutto all’interno delle chiese, grazie al sostegno della Curia. Non c’è però un solo quartiere che sia rimasto sguarnito”.

Da piazza Duomo sino a Librino la rete del Natale coinvolgerà vie e piazze, siti quali il Castello Ursino, la Villa Bellini, l’istituto San Giovanni Bosco, il Teatro del VI Municipio, ma soprattutto le chiese: San Nicolò l’Arena, Badia Sant’Agata, Santa Maria di Gesù, basilica Madonna del Carmelo, parrocchia Santa Croce al Villaggio S. Agata, chiesa Santa Maria della Consolazione al Borgo, Cristo Re, Santa Lucia, San Luigi , parrocchia San Giuseppe di Ognina. “Ci saranno anche i mercatini, il Christmas village, la pista di pattinaggio, la Notte Bianca che si svolgerà domani”, ha aggiunto il sindaco.

Per partecipare alle iniziative del Natale il Comune raccomanda di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico. La metropolitana ogni domenica sino al 6 gennaio rimarrà aperta fino all’una di notte. La navetta bus 504R, che parte dalla rimessa R1 di via Plebiscito, offrirà un collegamento con le ztl e le aree pedonali ogni 10 minuti dalle 20 alle 23.10 e ogni 15 minuti dalle 23.10 fino alle 2.10 della notte.

Alle domande dei giornalisti sul Capodanno, con l’ipotesi di Catania come piazza della serata Mediaset, Trantino non si è sbottonato: “Per una questione di correttezza non posso rispondere, perché c’è stata una procedura aperta dalla Presidenza della Regione siciliana con un’acquisizione di interesse e la Regione sta verificando l’esito di questa procedura. Quello che possiamo certamente anticipare è che comunque è arrivata una sola proposta e riguarda Catania. Quindi se si farà questo Capodanno, come io credo, sarà su Catania. Naturalmente nel caso in cui dovesse essere confermata questa scelta faremo un evento apposito invitando il presidente Schifani perché a lui dobbiamo questa organizzazione”. Il programma del Natale è disponibile sul sito del Comune al link https://www.comune.catania.it/informazioni/news/cultura/2024/default.aspx?news=94737