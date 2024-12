Trovato morto in una casa disabitata

VITTORIA – Un 30enne, originario di Modica, è stato trovato senza vita ieri sera dalla polizia, intervenuta dopo una segnalazione anonima, nella zona della stazione ferroviaria di Vittoria. L’uomo era sul pavimento di una casa disabitata, come altre della stessa zona spesso utilizzate da immigrati o da senza tetto. Il corpo è stato portato nell’obitorio del cimitero di Vittoria. Il magistrato di turno, Monica Monego, sta valutando se disporre l’autopsia. Il 30enne viveva con il padre a Modica, ma spesso si allontanava per alcuni giorni da casa e la sua assenza non aveva allarmato il genitore.