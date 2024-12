Fugge da scuola durante la ricreazione

CATANIA – La polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in Istituto penale minorile, per la durata di un mese, a carico di un ragazzo minorenne, in aggravamento della misura cautelare del collocamento in comunità, cui era sottoposto a seguito di reati in materia di stupefacenti. Il giovane ha violato più volte la misura cui era sottoposto, fino a qualche giorno fa quando si è allontanato mentre si trovava a scuola, nel corso della ricreazione. Dopo essere stato ricondotto in comunità dai genitori, lo stesso giorno il minore si era nuovamente allontanato, salendo a bordo di uno scooter.

I falchi della polizia, incaricati del suo rintraccio, lo hanno individuato in via Plebiscito angolo via Lago di Nicito, a bordo di uno scooter, guidato dal padre, su cui, peraltro, grava la sospensione della potestà genitoriale. Il giovane, durante le fasi del controllo, ha assunto un atteggiamento particolarmente scontroso e aggressivo, arrivando a proferire anche frasi minacciose nei confronti dei poliziotti. I poliziotti lo hanno fermato e accompagnato all’Istituto per minori di Bicocca.