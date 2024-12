Star di Tik Tok freddata davanti alla palestra

TIJUANA – È stata uccisa a colpi di arma da fuoco mentre si trovava nella sua Mercedes e in pieno giorno, a soli 24 anni. È morta così la star messicana di Tik Tok Fedra Oded Gaxiola Orozco, in quello che è stato definito un “attacco mirato” avvenuto a Tijuana, in Messico. L’agguato si è verificato giovedì scorso: la ragazza si trovava fuori dalla palestra Hardcore Fitness Gym, nel quartiere López Lucio, e mentre era in auto è stata colpita da una raffica di proiettili.

Trasferita in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Il killer e altri complici sono fuggiti a bordo di un veicolo grigio, così come raccontato da alcuni testimoni presenti sulla scena del crimine, e ora la polizia ha lanciato una vera e propria caccia all’uomo in tutta la zona. Intanto, continuano le indagini per cercare di ricostruire quanto successo. Fedra Gaxiola era una modella e influencer, originaria dello stato di Sinaloa, nel Messico nord-occidentale. Aveva oltre 200 mila follower su Instagram e TikTok e collaborava con marchi di abbigliamento sportivo.