CATANIA – Un finanziamento di poco più di 300 mila euro prelevati dai fondi dell’8 X 1000 dei versamenti Irpef nazionali, è stato assegnato dal ministero dell’Istruzione e del Merito al Comune di Catania, per la messa in sicurezza del plesso di via Suor Maria Mazzarello dell’istituto comprensivo Pizzigoni-Carducci. La sovvenzione statale è frutto di una richiesta presentata nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, sulla scorta di un progetto di ripristino redatto dalla direzione manutenzioni comunali per migliorare la copertura della scuola e curare altri interventi di riqualificazione che garantiscano maggiore sicurezza agli alunni, agli insegnanti e al personale amministrativo.

“Abbiamo intercettato con una richiesta di candidatura mirata una fonte di finanziamento specifica – ha spiegato l’assessore Andrea Guzzardi – anche in considerazione della priorità dell’intervento più volte sollecitato dagli organi scolastici. Desidero ringraziare i tecnici dell’edilizia scolastica comunale e i responsabili della direzione alle manutenzioni per il progetto finalizzato alla messa in sicurezza del plesso di via Suor Maria Mazzarello, necessario per accedere al sostegno ministeriale e garantire l’effettuazione dei lavori”. Con il nuovo anno solare, verrà bandita la gara d’appalto ed è presumibile che il cantiere abbia inizio nella prossima primavera.