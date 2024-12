Incrostazioni e residui di cibo nella cucina del ristorante: scatta multa

RANDAZZO (CATANIA) – I carabinieri di Randazzo, col supporto dei colleghi del Nas di Catania, durante controlli sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, hanno rilevato alcune criticità in un ristorante. Nella cucina del locale sono stati trovati incrostazioni e residui di cibo sui piani di lavoro, riconducibili a sporcizia giornaliera e non a condizioni di incuria prolungata nel tempo. Tali criticità, sebbene limitate, hanno richiesto comunque un intervento immediato di pulizia e sanificazione per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie. I carabinieri hanno imposto al titolare, un 32enne, di procedere alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti per ripristinare le condizioni ottimali. L’attività non è stata, quindi, sospesa, ma il titolare è stato sanzionato con una multa di 1.000 euro e sarà sottoposto ad altre verifiche.