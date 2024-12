Da Napoli a Palermo per la truffa del finto carabiniere: arrestato

PALERMO – I carabinieri della stazione di Palermo Crispi hanno arrestato un 34enne di Pomigliano D’Arco (Napoli), accusato di 4 truffe aggravate, commesse a Palermo con la tecnica del finto carabiniere, tra settembre e dicembre del 2023. Tre donne e un uomo sono stati raggirati con le stesse modalità. Un sedicente appartenente all’arma dei carabinieri o avvocato chiamava telefonicamente la vittima raccontando che un parente era stato coinvolto in un grave sinistro stradale. Serviva denaro per pagare una cauzione, per la liberazione del familiare, trattenuto in custodia in caserma perché responsabile dell’incidente. Dopo la telefonata a casa della vittima si presentava un complice che qualificandosi come incaricato del tribunale per la riscossione della cauzione, si faceva consegnare il denaro contante che l’anziano aveva a casa oltre a monili e oggetti preziosi.

Complessivamente, il valore stimato della refurtiva raccolta nelle 4 truffe è stato di 9.000 euro in contanti e di 32.000 euro in preziosi. Grazie ai sistemi di videosorveglianza e le testimonianze sono state raccolte prove a carico dell’indagato. I carabinieri della stazione di Pomigliano D’Arco hanno eseguito l’ordinanza del gip di Palermo che ha disposto i domiciliari.

Il 31 ottobre 2024, i carabinieri della stazione di Resuttana Colli hanno già arrestato in flagranza l’autore di un’analoga truffa. Un 26enne era stato bloccato in via Ferdinando Palasciano dentro un condominio con un sacchetto di velluto con dentro gioielli per un valore di 20.000 euro. Anche in questo caso si trattava della truffa del finto carabiniere.