Spari al Pigno, un ferito

CATANIA – Spari al Pigno alla vigilia di Natale. Nel tardo pomeriggio, nel popoloso quartiere di Catania, un’auto in transito è stata raggiunta da alcuni colpi d’arma da fuoco. Coinvolta anche una moto, che le forze dell’ordine hanno ritrovato poco dopo abbandonata qualche centinaio di metri più avanti. Le due persone a bordo dell’auto hanno subito chiamato i carabinieri. Una terza persona, a quanto sembra il passeggero della moto, è stata ferita da un proiettile ed è stata portata all’ospedale San Marco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Catania Fontanarossa e la scientifica. Si indaga per ricostruire la dinamica dei fatti, ma soprattutto per capire chi è stato a sparare e chi fosse l’obiettivo dei proiettili. Non si esclude l’ipotesi di una rapina o di un regolamento di conti.