Consegnavano pacchi di Natale, poi l’impatto in tangenziale

CATANIA – Erano in due sul furgone di spedizioni, intenti a consegnare pacchi di Natale. All’altezza dello svincolo di Passo Martino, in una tangenziale di Catania non troppo affollata nel tardo pomeriggio di ieri, il mezzo ha sbandato e il guidatore ha perso il controllo: inevitabile il rimbalzo al centro della strada e l’impatto con un’autocisterna che stava arrivando. Questa, secondo la ricostruzione della polizia, la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita il 39enne Carlo Calvagna che si trovava sul sedile del passeggero, dal lato preso in pieno dal mezzo pesante. Il guidatore del furgone è ricoverato con prognosi riservata, meno grave l’autista dell’autocisterna.