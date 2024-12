RAGUSA – Un cittadino del Bangladesh, Atikul Atikul 25 anni, è stato arrestato dalla squadra mobile di Ragusa su delega della Dda di Catania per associazione per delinquere — con basi in Libia, in Bangladesh e in Italia — finalizzata a commettere delitti di riduzione in schiavitù e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nonché di avere commesso in Libia i delitti di riduzione in schiavitù, di tortura e di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di un connazionale. L’indagine era cominciata per favoreggiamento di immigrazione clandestina nei confronti dell’indagato lo scorso luglio.