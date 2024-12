MALETTO (CATANIA) – È stato il sindaco di Maletto Giuseppe Capizzi ad annunciare l’attesissimo evento di fine anno che vedrà il comune più alto del comprensorio Etneo sotto i riflettori grazie ad uno degli eventi di maggiore richiamo in Sicilia per l’ultima notte dell’anno. “Ci prepariamo a un Capodanno col botto a Maletto che festeggerà il nuovo anno con il concerto della grandissima Fiorella Mannoia in Piazza XXIV Maggio – ha detto -. Siamo orgogliosi di ospitare Fiorella Mannoia, una delle più grandi artiste della musica italiana contemporanea che tutti i nostri concittadini, e non solo, avranno l’occasione di ascoltare dal vivo prendendo parte gratuitamente ad un concerto eccezionale, grazie al sostegno ricevuto all’Assemblea Regionale Siciliana e dalla Regione Siciliana e al contributo finalizzato alla promozione del territorio e alle attività di inclusione sociale” ha concluso il sindaco.