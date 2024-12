Quaranta minuti sul filo, poi lo salvano

PALERMO – La polizia ha salvato un uomo che poco prima di Natale aveva tentato di lanciarsi nel vuoto da un cavalcavia della strada statale Palermo-Sciacca. Una telefonata al 112 ha fatto scattare i soccorsi: le volanti sono arrivate in territorio di Altofonte e qui hanno trovato l’uomo che aveva superato le barriere e stava per gettarsi nel vuoto. “Un intervento molto delicato durato oltre 40 minuti”, dice Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil polizia Palermo. Quaranta minuti drammatici, durante i quali i poliziotti sono riusciti a guadagnare la fiducia dell’uomo. Alla fine i componenti della volante sono riusciti ad avvicinarsi quanto è bastato per scavalcare anche loro la recinzione e salvare l’uomo in lacrime.