Bus precipita nel lago: 3 morti e 4 feriti gravi

Una corriera nel nord della Norvegia con circa 58 persone a bordo, alcune della quali straniere, è stata coinvolta in un incidente ed è precipitata nel lago Åsvatnet. Tre i morti secondo il primo bilancio, 4 i feriti gravi. Diversi passeggeri sono stati messi in salvo in una scuola vicina. L’autobus di linea Boreal è uscito fuori strada forse per le strade ghiacciate. L’allarme è scattato alle 14.02 nel comune di Hadesl, dove si sono diretti soccorritori da tutto il nord della Norvegia. Pessime le condizioni meteo.