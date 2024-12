Preside aggredita a Noto: “Delusa, ragazzo è vittima”

NOTO (SIRACUSA) – “Sono delusa non arrabbiata. Il ragazzo è una vittima. Ma sarei disposta a riaccoglierlo con i necessari accorgimenti”. C’è amarezza nelle parole di Desiree Coco, dirigente dell’istituto comprensivo Maiore di Noto, aggredita ieri da uno studente di 14 anni che frequenta la terza media. Una reazione di rabbia dopo aver sentito la preside dire che lo avrebbe sospeso: prima l’ha spinta a terra e poi l’ha trascinata per i capelli. Solo l’intervento del personale della scuola ha messo fine all’aggressione. La dirigente è stata medicata al pronto soccorso dove le hanno riscontrato un trauma cranico, un trauma cervicale, una spalla lussata.

“E’ un ragazzo che ha una storia familiare complicata – spiega la dirigente – che si trova in una casa famiglia ed è seguito dai servizi sociali. Da quest’anno frequenta la nostra scuola. Abbiamo cercato di aiutarlo in tutti i modi, ma ogni qualvolta bisogna rispettare delle regole, ha delle reazioni violente. Non mi aspettavo la sua aggressione alle spalle”. Secondo quanto riferito dalla dirigente, il 14enne era stato rimproverato in classe e ha gettato una sedia dalla finestra. E poi è stato portato in presidenza.

“Abbiamo parlato. Poi sono andata in corridoio, ho incontrato la sua psicologa e le ho detto che lui non poteva fare quello che voleva e gli ho preannunciato la sospensione e lui mi ha aggredito alle spalle in maniera rabbiosa – spiega Coco -. E’ un ragazzo vittima di un sistema sociale debole. Con chi me la devo prendere? Noi eravamo per lui l’unica possibilità di riscatto. Volevamo fargli prendere la licenzia media. Ha una rete di protezione attorno. Ma forse non possiamo salvare tutti”. Oggi pomeriggio si riunirà il consiglio d’istituto che deciderà probabilmente per la sospensione. L’autorità giudiziaria dovrà valutare la pericolosità sociale e decidere se il minore potrà continuare a frequentare la scuola.