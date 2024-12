‘Multe in via S. Sofia, era ora: ma la zona è invivibile’

“Ben vengano i controlli in via Santa Sofia, per scoraggiare il parcheggio selvaggio e altri atteggiamenti imprudenti alla guida, ma con il traffico e il caos, soprattutto la mattina, in questa strada servono alcuni decisivi accorgimenti senza stravolgere il piano viario”. A sottolinearlo è il consigliere comunale Andrea Cardello. “Tra code chilometriche e manto stradale danneggiato in molti punti la vivibilità in via Santa Sofia è una questione preoccupante. Per questo riceviamo continue segnalazioni da parte dei pendolari e dei residenti della zona letteralmente esasperati. L’impiego dell’autobus, collegato alla metropolitana, è un ottimo metodo di mobilità sostenibile ma non basta. Serve uno studio dettagliato con tecnici ed esperti comunali che ascoltino i suggerimenti delle locali associazioni di cittadini. Via Santa Sofia collega la circonvallazione con il Policlinico, il pronto soccorso, la cittadella universitaria, il dipartimento di anatomia, il Cus e la facoltà di agraria. Qui ogni mattina, nelle ore di punta, confluiscono mezzi di ogni tipo che devono raggiungere il centro di Catania o l’ospedale”.