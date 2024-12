“Padelle” pericolose, tre soccorsi ai Crateri Silvestri

Tre interventi di soccorso alpino si sono resi necessari nella zona dei Crateri Silvestri tra sabato e domenica. I tecnici del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del servizio regionale Sicilia nella giornata di sabato, nella zona dei Crateri Silvestri superiori, hanno effettuato due interventi provocati dall’utilizzo delle “padelle” in plastica: un ragazzo di Mascalucia ha riportato la lussazione della spalla, mentre un turista americano ha riportato un importante trauma alla schiena. Nella stessa zona, nella giornata di domenica, una ragazzina di 7 anni ha riportato un trauma alla schiena sempre scivolando sulla neve con la “padella”. Tutte le persone soccorse sono state immobilizzate e trasportate a valle dove hanno trovato in attesa l’ambulanza del 118 per il trasferimento presso le strutture sanitarie.