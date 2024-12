Guida ‘allegra’ al centro di Catania: beccati

CATANIA – I carabinieri di Catania in base alle nuove norme hanno sospeso la patente per 15 giorni a un 65enne della provincia di Roma sorpreso in centro storico a utilizzare il cellulare mentre stava guidando. In piazza Federico di Svevia per un 19enne catanese è invece scattato il sequestro dello scooter, perché non indossava il casco. Denunciato un 22enne che è stato colto per la seconda volta negli ultimi due anni a guidare una macchina senza patente, mai conseguita; a bordo altri 3 ragazzi.

Un parcheggiatore abusivo di 34 anni, pregiudicato, è stato invece deferito per aver violato il provvedimento di Daspo urbano dello scorso ottobre. Nel corso di ulteriori controlli la polizia ha scovato altri 5 posteggiatori abusivi, tutti catanesi con precedenti. Due sono stati beccati a svolgere abusivamente l’attività in via Dusmet; uno in via Beato Bennardo, uno in via Archimede e un altro in via San Gaetano alla Grotta. Per i due di via Dusmet è scattata anche la denuncia per inosservanza al Dacur.