In Sicilia la burrasca dell’Immacolata

Un’intensa perturbazione atlantica colpirà da questa sera l’Italia, portando precipitazioni diffuse, con nevicate fino a quote basse e venti forti, così come indica un’allerta meteo della Protezione civile. L’avviso prevede dalla serata di oggi temporali sulla Sardegna, in estensione, dalle prime ore di domani, su Veneto, Emilia Romagna, Marche settentrionali, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Attesi, inoltre, venti forti, fino a burrasca, su Veneto e Liguria, in estensione a Emilia-Romagna e Toscana, dalle prime ore di domani, su Sardegna, con rinforzi fino a burrasca forte su Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte.

Sempre dalla sera di oggi, ci saranno inoltre nevicate al di sopra dei 200-300 metri su Emilia Romagna occidentale ed entroterra ligure, al di sopra dei 500-600 metri su Lombardia, Veneto e Toscana settentrionale, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti su Emilia Romagna e Veneto. Valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio idrogeologico su parte di Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, sugli interi territori di Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, su alcuni settori di Sicilia e Sardegna.