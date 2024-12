Droga in auto, fermato pusher vicino a scuola catanese

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un pusher pregiudicato di 40 anni, già noto per lo spaccio di droghe sintetiche. I militari lo hanno notato vicino a una scuola di via Firenze a bordo della sua Fiat 500 e lo hanno seguito fino al largo Rosolino Pilo quando si è fermato vicino a un gruppo di ragazzi. A quel punto i militari hanno deciso di intervenire bloccandolo per un controllo. Il quarantenne è apparso palesemente preoccupato e ha cominciato a balbettare. Sotto il sedile del conducente dell’auto sono state trovate due bustine di plastica, una contenente ketamina, anestetico dissociativo utilizzato come droga per i suoi effetti psichedelici e sedativi, e l’altra Tussy-B, conosciuta come ‘cocaina rosa’, droga sintetica con proprietà stimolanti e allucinogene, particolarmente diffusa tra i giovani, ma estremamente pericolosa per i gravi effetti collaterali. La droga avrebbe fruttato oltre 2.000 euro. In casa del pusher è stato anche trovato un bilancino di precisione nascosto dentro una stampante per computer.