Il Palermo fa pace coi tifosi. O quasi

Una palla vagante in area regala il secondo gol consecutivo al francese Le Douaron e al Palermo tre punti d’oro che sono ossigeno puro dopo tre sconfitte. La squadra di Alessio Dionisi sconfigge il Bari, lo aggancia in classifica a quota 24 punti e in qualche modo, come squadra, fa pace con la tifoseria. Il pubblico invece non fa sconti alla dirigenza e all’allenatore: anche nel finale contestazione aperta, nonostante il successo.

Bel primo tempo con occasioni da una parte e dall’altra. Iniziano meglio i padroni di casa che colpiscono una traversa con Brunori al 4; il capitano torna titolare come non accadeva da ottobre e si fa subito sentire. Poi gli ospiti provano a giocare da pari a pari e costruiscono qualche occasione, ma non irresistibile, con Dorval, Falletti e Favasuli. Il finale di tempo regala il vantaggio al Palermo. A colpire è al 41′ il francese Le Douaron, che sfrutta un rimpallo su azioni da corner e batte Radunovic.

I rosaneo potrebbero anche chiudere il primo tempo sul 2-0, ma Diakité non concretizza un’opportunità. Nella ripresa la gara prosegue come una sfida a scacchi, un confronto tattico tra Dionisi e Longo, i due tecnici. I ritmi sono più bassi rispetto alla prima frazione di gioco, ma gli ospiti provano ad acciuffare il pareggio, senza costruire azioni particolarmente pericolose. Negli ultimi dieci minuti Insigne potrebbe raddoppiare per il Palermo, mentre Novakovich (subentrato) non sfrutta la possibilità di pareggiare.

PALERMO-BARI 1-0

PALERMO (4-3-3): Desplanches 6.5; Diakité 6, Baniya 6, Nikolaou 6, Ceccaroni 6 (44′ st Nedelcearu sv); Ranocchia 6, Segre 6, Verre 6 (12′ st Vasic 5.5); Le Douaron 6.5 (30′ st Insigne 5.5), Brunori 6 (30′ st Henry 6), Di Francesco 6 (1′ st Lund 6). In panchina: Nespola, Sirigu , Gomes, Appuah, Buttaro, Pierozzi, Saric. Allenatore: Dionisi 6.

BARI (3-5-1-1): Radunovic 6.5; Pucino 6, Vicari 6, Mantovani 6; Dorval 6, Maita 6 (23′ st Maiello 6), Benali 6, Lella 6 (23′ st Oliveri 6), Favasuli 6.5 (23′ st Sibilli 6); Falletti 6.5 (1′ st Manzari 6); Lasagna 6 (30′ st Novakovich). In panchina: Pissardo, Matino, Bellomo, Sgarbi, Simi, Obaretin, Saco. Allenatore: Longo 6.

ARBITRO: Sozza 6.

RETE: 41′ pt Le Douaron.

NOTE: serata umida, terreno in buone condizioni. Spettatori: 19.264. Ammoniti: Brunori, Segre, Maita; Nedelcearu. Angoli. 2-12. Recupero: 1′; 5′.