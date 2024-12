LICATA (AGRIGENTO) – Un 45enne di Licata, Vincenzo Lo Vullo, ha perso la vita in via Torregrossa a causa dello scontro tra la sua moto e un camion. L’impatto è avvenuto poco prima delle 13, Lo Vullo è morto sul colpo dopo lo schianto addosso agli alberi. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare.