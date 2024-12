“Correte, grida e pianti dalla casa della vicina”

RAGUSA – I carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 55enne di Vittoria. I militari sono stati avvertiti dalla telefonata di un vicino di casa dell’indagato che ha segnalato grida e pianti venire dal suo appartamento. Un’autoradio della sezione radiomobile di Ragusa intervenuta si è trovata di fronte a una 48enne tunisina con la figlia di 16 anni, avuta da un precedente matrimonio, in un forte stato di agitazione. Sul volto della ragazza i segni di una violenza fisica. Entrambe sono state portate via. Le vittime hanno riferito ai carabinieri di episodi di vessazioni, violenze fisiche e psichiche che andavano avanti da tempo. Già qualche anno fa l’uomo era stato allontanato dalla moglie a seguito di una denuncia, ma poi i due avevano ripreso a convivere. Gli episodi però non si sarebbero mai arrestati.