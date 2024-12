Beccati a scardinare infissi nel lido della Plaia

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato un 38enne e un 36enne per tentato furto aggravato in uno stabilimento balneare e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione da parte di un dipendente di un lido di viale Kennedy che aveva visto alcune persone intrufolarsi nella struttura. I due ladri sono stati sorpresi mentre erano intenti a rimuovere gli infissi in alluminio del locale con attrezzi da scasso. Alla vista dei carabinieri, il 38enne ha gettato via gli arnesi e ha provato a scappare, ma è stato bloccato dai militari posizionati sul lato spiaggia. L’altro scassinatore, invece, non ha avuto nemmeno il tempo di tentare la fuga perché è stato subito fermato.