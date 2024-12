Eccellenza italiana: conservatorio siciliano premiato a Montecitorio

ROMA – Nella Sala Regina di Montecitorio il Conservatorio di musica di Stato Arturo Toscanini di Ribera ha ricevuto il Premio 100 Eccellenze italiane, arrivato alla decina edizione, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministeri e di undici ministeri. A ricevere il riconoscimento è stata la direttrice Mariangela Longo, dopo la decisione del Comitato d’onore che ogni anno attribuisce il premio a 100 protagonisti d’eccezione – tra personalità, aziende ed enti – che si sono distinti per aver contribuito a migliorare il nostro Paese.

“E’ un grande onore aver ottenuto questo prestigioso premio in un contesto così importante – dice la direttrice -. Ci gratifica ancora di più il fatto di essere stati espressamente individuati, in quanto conservatorio di Stato, dal nostro ministero di appartenenza, quello dell’Università e della ricerca. Ciò ripaga tutti gli sforzi fatti negli anni più difficili, l’abnegazione, la passione e il grande impegno profuso nei 33 anni di vita del conservatorio. Tutti insieme abbiamo vinto una grande battaglia di civiltà dimostrando alle giovani generazioni, e non solo, che anche le più temibili criticità possono essere superate con la creatività e che la cultura può cambiare, in bene, la storia dei territori e la vita delle persone”. Le Storie di eccellenza verranno inserite in una pubblicazione speciale.