ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato ad Aci Catena un 37enne con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie 33enne. La donna, che aveva già presentato querela nei confronti dell’uomo, nei giorni scorsi si è recata in caserma per denunciare nuove minacce ricevute dall’ex marito aggiungendo dettagli a una precedente querela. L’ex marito l’aveva infatti contattata sull’utenza della figlia minorenne minacciandola di morte. “Puoi chiamare i carabinieri – le aveva detto – vedi che sto venendo dove sei tu ora… chiama i carabinieri, muoviti che arrivo prima di loro!”. Non contento, l’ex marito le aveva poi inviato un messaggio intimidatorio: “Oggi punizione per tutti!”.

Mentre scortavano a casa la donna i militari hanno notato fermo a bordo della sua auto a un incrocio l’ex marito, che alla vista dei militari si è allontanato, facendo però ritorno poco dopo con chiari intenti intimidatori. Spaventata, la vittima ha subito avvisato i carabinieri, che hanno bloccato l’uomo. L’autorità giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto, imponendo all’uomo il divieto di avvicinamento all’ex moglie a meno di 500 metri e l’applicazione del braccialetto elettronico.