E’ l’ora del carcere per il supercriminale catanese

RAGUSA – È arrivato il conto da pagare con la giustizia per un 31 enne catanese, da anni residente a Ragusa, pluripregiudicato per spaccio di cocaina, reati contro la persona e contro il patrimonio in tutta la Sicilia orientale nel corso degli ultimi dieci anni. Nel suo curriculum furti, rapine, aggressioni talvolta anche gravi e soprattutto un’intensa attività di spaccio di stupefacenti. I carabinieri di Ragusa lo hanno arrestato prelevandolo a casa, in esecuzione di più sentenze del tribunale di Catania per un cumulo di condanne che hanno raggiunto il giovane, ora costretto a scontare quattro anni e mezzo di carcere.